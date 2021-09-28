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Fıkra gibi olay! Ekiplerle birlikte kendini aradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Beyhan Mutlu (50), ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katıldı. Mutlu, kendisine ulaşmak için yüksek sesle ismini seslenen ekipteki görevliye, "Buradayım" diye cevap verince durum fark edildi

Fıkra gibi olay! Ekiplerle birlikte kendini aradı
28 Eylül 2021 Salı 15:27

İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu’nun eşiyle karşılaştı. Eşi, Beyhan Mutlu’dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekibi sevk edildi. Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayanların yanına geldi. Burada, ekipteki görevliden ormanda kaybolan bir kişiyi aradıklarını öğrenen Mutlu da arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra bir personel "Beyhan Mutlu" diye bağırdı. Mutlu da 'Buradayım' diye cevap verince gerçek ortaya çıktı. Kendisinin arandığını öğrenen Beyhan Mutlu, ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kendini aradı #alkollü adam kendini aradı
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