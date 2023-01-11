Fincancı hakkında karar belli oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi. Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi. Kartal'da bugün görülen davasında beraat kararı verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmasının ardından Fincancı'nın yargılandığı davaya geldi.

Duruşmada son sözü sorulan Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.



İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, basın yayın aracılığıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanık Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuklu kaldığı süre, ceza miktarını göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.



BAZI HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Heyet, Fincancı hakkında TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen "Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten; seçme ve seçilme ehliyetinden, velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan; vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten" cezaların infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına da hükmetti. Mahkeme, verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması nedeniyle cezada erteleme yapmadı ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Sanıktan ele geçirilen Bejan Matur'un "Dağın ardına bakmak" isimli kitabının delil olarak saklanmasına da karar verildi. Karara karşı istinaf yolu açık bulunuyor. Fincancı, cezasının kesinleşmesi halinde cezanın infazı tamamlanıncaya kadar doktorluk mesleğini ve TTB Başkanlığını yapmasından yoksun bırakılacak. Duruşmanın ardından davaya destek için gelenler, "Şebnem Hoca onurumuzdur" sloganları attılar.