Findeks Mobil Uygulamasının Sağladığı Kolaylıklar

Findeks Mobil uygulamasının eşsiz özellikleri sayesinde finansal durumunuzla ilgili birçok farklı avantaj elde edebilirsiniz. Findeks Premium ve Klasik gibi paketler çerçevesinde 12 ay boyunca bütün bankalardaki kredili olan ürünlere ait limit ve borç durumlarını tek bir noktadan izleyebilirsiniz

Findeks bireysel paketlerinden birine sahip olduğunuz takdirde kredi notunuzu ve tüm bankalardaki kredi – kredi kartlarınızın toplam borçlarını günlük olarak takip edebilme imkanı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kişilerin kredi notlarını ve kredili ödeme geçmişlerini de görüntüleyebilirsiniz.

Risk Raporu ile talep ettiğiniz kişinin onayını aldıktan sonra farklı bilgilere erişebilmeniz de mümkündür. Elinizdeki çekin keşidecisinin onayına ihtiyaç olmadan karekodlu çek raporu ile hızlı bir şekilde karekodlu çek skorunu ve çek ödeme performanslarını da araştırabilirsiniz.

Daha önceki geçmiş dönemlere ait raporları incelemek isterseniz ‘’Geçmiş’’ özelliğinden yararlanarak raporlarınızı tarihlere göre listeleyebilir ve hızlı filtreleme seçeneğiyle tarih aralığı girebilirsiniz. Detaylı aramalar sayesinde ise anahtar kelime ve rapor türünü seçebilirsiniz. Böylelikle tekrar incelemek istediğiniz raporları görüntüleyebilirsiniz.

Findeks Mobil Uygulamasının Avantajları

Hayatınızı kolaylaştırabilecek Findeks Mobil uygulamasını indirerek ücretsiz deneyimleme imkanını da elde edebilirsiniz. Findeks Mobil kullanarak kredi notunuzla alakalı olabilecek güncel durumu da takip edebilirsiniz. Böylelikle kredi notunuzu yükseltebilmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda avantaj elde edebilirsiniz.

Findeks’in özel ürünleri arasındaki hizmetlere de mobil uygulama üzerinden göz atabilir ve yönetebilirsiniz. Findeks kredi notu, risk raporu, not danışmanlığı, uyarı hizmeti ve diğer tüm hizmetleri mobil uygulamalarla yönetilebilecek hale getirebilirsiniz. Mobil kullanım imkanı veren uygulama sayesinde zamandan tasarruf elde ederek işlemlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Finansal danışmanlık hizmetleri sayesinde bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç tespitlerini yapabilen özel danışmanlardan destek alabilirsiniz. Finansal çözümler konusunda güvenilir şekilde işbirliği yapabileceğiniz Findeks ortaya çıkabilecek riskler konusunda da sizlere destek verir.

Ticari faaliyetlerinizin bireysel ve kurumsal olarak incelenebilmesi konusunda destek alabileceğiniz Findeks ve Findeks Mobil uygulaması üzerinden birçok farklı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Findeks Mobil kredi notu incelemesi dışında diğer işlemleri de yapabilirsiniz.