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Fırat Üniversitesi 23 kişi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Fırat Üniversitesi 23 kişi alacak
25 Ekim 2021 Pazartesi 09:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fırat Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Atamalarda, Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.


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