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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fırat Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Atamalarda, Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

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