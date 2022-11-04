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Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
04 Kasım 2022 Cuma 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fırat Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Atamalarda, Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. 

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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