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Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 34 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Fırat Üniversitesi birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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