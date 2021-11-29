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Fırtına nedeniyle uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu koruyan anne hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü

Fırtına nedeniyle uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü. Çocuğunu koruyan anne hayatını kaybetti
29 Kasım 2021 Pazartesi 15:15

Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu.

Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.

Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fırtına #anne ölüm #esenyurt #çatı uçtu #ölüm
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