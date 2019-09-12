Foça'da fener alayı düzenlendi

Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki fener alayı ve Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konserine, yüzlerce vatandaş katıldı.

Kurtuluş günü kutlamaları, büyük sevince ve coşkuya sahne oldu. Kavala Kafe'den başlayan fener alayında vatandaşlar, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bandosu'nun coşkulu marşlarına, ellerinde meşalelerle yürüyerek eşlik etti. Kurtuluş günü sevincini doyasıya yaşayan vatandaşlar, Demokrasi Meydanı'nda; Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosunun Bando Albay Ersel Yardım yönetiminde seslendirdiği Türk Marşları, Türküler ve Popüler Türk Müziğinin seçkin örneklerine koro halinde eşlik etti.

Kurtuluş konserinin finalinde sahneye davet edilen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'na teşekkür çiçeği sundu.