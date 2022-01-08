Frankfurt Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Frankfurt Başkonsolosluğu sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere sekreter alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Frankfurt Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

İlana başvuracak adayların çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmesi gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 28 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Frankfurt Başkonsolosluğuna şahsen (hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında) veya postayla iletmeleri gerekmektedir.



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