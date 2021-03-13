Freni boşalan TIR birçok araca çarptı: 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Feci kazada 4 kişi ölürken 20 kişi de yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan kaza ile ilgili bilgiler veren Vali Canbolat, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR’ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 8'i ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah’tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Recep Göler ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan Bursa- Ankara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.



KAZADAN YARALI KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Hasan Boşnak, o anları anlattı.

TIR'ın karşı şeritten üzerlerine doğru geldiğini söyleyen Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Vitese takıp, ileri aracımı ileri atmak istedim, takana kadar geldi, biçti bizi. Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir araç yolun dışına çıkmıştı. Aracın içerisindeki adamı çıkarmak için çabaladım, çıkaramadım" dedi. Hasan Boşnak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek, ayakta tedavi edildi.

Kazayı görenler, TIR'ın karşı şeritten kornaya basarak çok hızlı geldiğini ifade etti.



TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı. Sürücü hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.