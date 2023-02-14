Fuat Oktay: Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak."

Fuat Oktay: Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak
14 Şubat 2023 Salı 08:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi. Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.

Ayni yardımlar için 250 marketin açılacağını duyuran Oktay, "Ayni yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak" açıklamasında bulundu.

'HEDEFİMİZ 200 BİN KONTEYNER SAYISINA ULAŞMAK'

Konteyner kent kurulum çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oktay, "257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" dedi.

Oktay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Ulaşımla ilgili bir sorunumuz yok. Doğal gaz ve elektrik konusunda kontrollü vermeye devam ediyoruz. Haberleşme ile alakalı bize iletilen ciddi bir sorun yok." 


Kaynak: DHA
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