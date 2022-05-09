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Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Adana'da bir iş insanının kaçırılması ile ilgili davada Kultul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası Kuytul gözaltına alındı

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alparslan kuytul #gözaltı #adana #furkan vakfı
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