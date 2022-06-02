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Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!

Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
02 Haziran 2022 Perşembe 12:35

Son dakika! Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü. Ağır yaralanan Abdullah Cihat Turan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Turan'ın ailesine 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği öğrenildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Turan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Etiketler; #galata kulesi #kendi yaktı #kendini yakan adam #galata kulesi kendini yakan
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