Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Galatasaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerindeki unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.



Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.



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