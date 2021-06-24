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Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı
24 Haziran 2021 Perşembe 06:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Galatasaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerindeki unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi  alınacaktır.  Adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Galatasaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.


Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


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