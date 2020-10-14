Gar katliamı davası kararı, İstinaf'ta onandı

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 7 Kasım 2016'da başlanan, 54 celse görülen 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Ağustos 2018 tarihinde karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl hapis verirken, sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'a aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanık Erman Ekici'nin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, söz konusu sanığın 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 391 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından da tekrar yargılanmasına hükmetti.

Firari sanıkların dosyası ayrıldı

Mahkeme, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyalarının ayrılmasına, ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine hükmetti.

