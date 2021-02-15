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Gara şehidine Siirt'te veda

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur için memleketi Siirt'te tören düzenlendi. Şehit Er Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

Gara şehidine Siirt'te veda
15 Şubat 2021 Pazartesi 12:10

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Er Süleyman Sungur'un cenazesi Malatya'dan helikopterle memleketi Siirt'te getirildi. Şehit Er Sungur için 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin annesi Şirin ile babası Salih Sungur ve yakınları katıldı. Şehit Er Sungur'un cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına. Bekar olan şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra ambulansa konularak helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehit Er Süleyman Sungur'un cenazesi Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Er Süleyman Sungur, Bingöl'de 15 Ağustos 2015'te vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmış, annesi Şirin Sungur da 18 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ırak #şehit #gara şehidi #pkk
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