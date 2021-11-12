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Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darp edildi

Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı
12 Kasım 2021 Cuma 11:05

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mine kırıkkanat #mine kırıkkanat saldırı
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