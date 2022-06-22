Gazetecilerden sansür yasasına tepki: Geri çekilsin!

Basın meslek örgütleri, AKP ve MHP imzasıyla Meclis’e sunulan ve Genel Kurul gündemine alınması beklenen 'sansür' yasası teklifini, Ankara’da yaptıkları eylemle protesto etti. Gazeteciler sansür yasasının geri çekilmesini talep etti

Gazetecilerin soyut gerekçelerle 4,5 yıla kadar cezaevinde kalmasına neden olacak, sosyal medyaya ise yeni sınırlamalar getirecek kanun teklifine karşı Ankara’da bir araya gelen gazeteciler, "Sansür düzenlemesi geri çekilsin" dedi.

Basın meslek örgütleri, sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine karşı Ulus Atatürk Heykeli önünde bir açıklama yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından yapılan açıklamada, "Seçimlere bir yıl kala bu yasanını getirilmesi manidardır. Hapis cezaları, toplumu yıldırmak için getirilmiştir. Bu nasıl uygulanacaktır? Kime uygulanacaktır? Ve yine bu uygulama Yargıtay üyesinin TBMM’de söylediği gibi yargıda pek çok karmaşaya ve soruna yol açacaktır. Karmaşa ve keyfilik nasıl önlenecektir? Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır. Yani Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa ile güvence altına alınan haklarımıza aykırıdır" ifadelerine yer verildi.



SUSTURMA, KORKUTMA, HAPSETME

Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, DİSK Basın İş ile Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği ve Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun desteklediği eylemde, çok sayıda siyasi parti ve meslek birliği temsilcisi de yer aldı. Gazeteciler ve eylemi destekleyenler, “Susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır, basın hürdür, sansür edilemez" yazılı pankart ile sansüre karşı çok sayıda döviz taşıdı.