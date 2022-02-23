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Gazi Üniversitesi 13 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 13 personel alacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 13 kişi alacak
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 13 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.


Başvuru işlemleri 23.02.2022 - 09.03.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.


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