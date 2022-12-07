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Gazi Üniversitesi 20 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 20 kişi alacak
07 Aralık 2022 Çarşamba 10:32

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 20 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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