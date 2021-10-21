HAYATA DANSLA TUTUNDU
HAYATA DANSLA TUTUNDU
0
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
İYOT EKSİKLİĞİNE DİKKAT!
0
70 YAŞINDA ANNE OLDU
70 YAŞINDA ANNE OLDU
0
SEL FELAKETİ: 85 ÖLÜ
SEL FELAKETİ: 85 ÖLÜ
0

Gazi Üniversitesi 200 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 200 kişi alacak
21 Ekim 2021 Perşembe 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi  birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir Büyükşehir, metro grevine karşı önlemini aldı
Sonraki Haber
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 kişi alacak
Diyanetin 'baldız' fetvası sosyal medyada tepkilere neden oldu
Diyanetin 'baldız' fetvası sosyal medyada tepkilere neden oldu
0
YarınBizim Projesi İkinci Dönem Başvuruları Başladı
YarınBizim Projesi İkinci Dönem Başvuruları Başladı
0
Bilişim personeli alınacak
Bilişim personeli alınacak
0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 kişi alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 kişi alacak
0
Evinde bıçaklanarak öldürüldü!
Evinde bıçaklanarak öldürüldü!
0
Otoparklarla ilgili yeni düzenleme
Otoparklarla ilgili yeni düzenleme
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.