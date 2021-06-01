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Gazi Üniversitesi 22 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 22 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 22 kişi alacak
01 Haziran 2021 Salı 11:10

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Haziran olup, detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Etiketler; #gazi üniversitesi
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