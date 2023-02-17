Gazi Üniversitesi 289 personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 289 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 289 personel alacak
17 Şubat 2023 Cuma 09:25

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde alıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 289 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. 


İlanın ayrıntıları için tıklayınız

Önceki Haber
Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
7 depremzede Konya'da çıkan yangında öldü
Bilim Kurulu üyesinden deprem sonrası ‘enfeksiyon’ uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden deprem sonrası ‘enfeksiyon’ uyarısı
0
Tarım arazileri depremde bu hale geldi
Tarım arazileri depremde bu hale geldi
0
7 depremzede Konya'da çıkan yangında öldü
7 depremzede Konya'da çıkan yangında öldü
0
Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
0
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
0
Görüntüler tepkilere neden olmuştu. Azra'dan kahreden haber
Görüntüler tepkilere neden olmuştu. Azra'dan kahreden haber
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.