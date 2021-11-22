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Gazi Üniversitesi 34 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 34 kişi alacak
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için başvurular 6 Aralık 2021 tarihinde son bulacaktır.


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