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Gazi Üniversitesi 41 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 41 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Gazi Üniversitesi 41 kişi alacak
14 Aralık 2022 Çarşamba 10:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için başvurular 14 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihine kadar sürecektir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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