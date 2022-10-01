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Gazi Üniversitesi 49 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 49 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi 49 kişi alacak
01 Ekim 2022 Cumartesi 11:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için başvurular 30 Eylül tarihinde başlayıp 15 gün içinde sona erecektir.


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