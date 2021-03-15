Gazi Üniversitesi 6 personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda 6 sözleşmeli personelin alınacağı belirtildi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 6 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 29 Mart 2021 olarak belirtildi.

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