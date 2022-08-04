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Gazi Üniversitesi 73 kişi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 73 personel alımı yapacağını açıkladı

Gazi Üniversitesi 73 kişi alacak
04 Ağustos 2022 Perşembe 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 73 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Başvuru işlemleri 04.08.2022 – 18.08.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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