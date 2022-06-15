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Gazi Üniversitesi eleman alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

Gazi Üniversitesi eleman alacak
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr.'de yer alan ilana göre 31 Mayıs 2021 tarih ve 31497 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Üniversitenin 31.05.2021 tarihli Öğretim Elemanı ilanının Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) pozisyonu Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2021/1554 Esas 2022/742 sayılı kararına istinaden Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine istinaden yeniden başvuruya açılacaktır.

 

Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için başvurular 15 Haziran-29 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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