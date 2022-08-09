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Gazi Üniversitesi işçi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı

Gazi Üniversitesi işçi alacak
09 Ağustos 2022 Salı 07:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.08.2022 – 12.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

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