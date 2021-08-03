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Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alımı yapacaklarını duyurdu

Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
03 Ağustos 2021 Salı 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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