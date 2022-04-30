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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30 Nisan 2022 Cumartesi 11:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan için başvurular 29 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 19 gün sürecektir.


 

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