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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
12 Kasım 2022 Cumartesi 12:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gazi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için dün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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