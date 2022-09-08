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Gaziantep'te acı olay! Babasını bıçakla öldürdü, kendini astı!

Gaziantep'te acı olay! Babasını bıçakla öldürdü, kendini astı!
08 Eylül 2022 Perşembe 09:57

Gaziantep'te 26 yaşındaki Orhan Adıgüzel, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Adıgüzel daha sonra da kendisini iple asarak canına kaydı


Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel’i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi. Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #cinayet #ölüm #babasını öldürdü
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