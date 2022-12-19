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Gaziantep'te feci kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2 kişi öldü! İşte o anlar...

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:56

Gaziantep'te yolun ortasında duran köpeğe çarpmak istemeyen aracın şoförü manevra yapınca park halinde duran kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada kamyonetin arkasında bulunan işçiler Fatih Akar ve Mehmet Patlar yaşamını yitirdi. Kaza anları ise saniye saniye görüntülendi

Kaza, sabah saatlerinde, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, 27 HM 476 plakalı işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindeki 34 EJ 3240 plakalı kamyonete çarpıp sürükledi. Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #kaza #ölüm #haber
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