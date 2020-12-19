Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı
19 Aralık 2020 Cumartesi 16:56

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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