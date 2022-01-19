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Gaziantep'te kar yağdı. Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı!

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:36

Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı havanın kararması ile yoğunlaştı. Dün işyerinden evlerine gitmek için yola çıkan yüzlerce araç yolda kaldı. Gece boyunca vatandaşlar evlerine ulaşamadı. Sabah saatlerinde Twitter'dan video yayınlayan insanlar yardım çağrısında bulundu

Gaziantep şehir merkezinde kar etkili oldu. Kar nedeniyle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde de belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

TAG Otoyolu'nda da etkili olan kar, ulaşımı aksatıyor. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

Kriz masası kuruldu

Gaziantep Valiliği öncülüğünde kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Kentteki belediyeler, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili birimlerin yer aldığı kriz merkezinden, şehir merkezindeki kameralardan kontrol edilerek, aksayan bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Etiketler; #gaziantep #kar yağışı #kar trafik #kar mahsur
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