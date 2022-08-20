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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:56

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı’nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre muhabir Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 


VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #nizip #kaza #ölüm #trafik kazası #15 ölü
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