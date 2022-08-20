Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 kişi öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kazaya müdahale eden ekipler ile vatandaşlar ve araçlarına, devrilerek kayan yolcu otobüsü çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16'ya çıktı.

VALİ GÜL, İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindekiler, kaza yerine giderek inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalara ve kazaya ilişkin bilgi alan Vali Gül, "Saat 10.45 sıralarında kaza yapan bir araca ekipler ve arkadaşlar müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor ve yatarak ekiplerimiz ile yaralılara çarpıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolda trafik, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR

Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek.

Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.

Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.

Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.



YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.