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Gaziantep'te kaza: 2 genç öldü, 2'si de ağır yaralı!

Gaziantep’te, şarampole devrilen otomobildeki 4 arkadaştan sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ile Berkay Koçer (22) yaşamını yitirdi, Hüseyin Yıldız (25) ve Hacı Yıldız (21) ise ağır yaralandı

Gaziantep'te kaza: 2 genç öldü, 2'si de ağır yaralı!
17 Ekim 2022 Pazartesi 11:33

Kaza, dün gece saatlerinde Araban ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Yıldırım yönetimindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Yavuzeli ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Emre Yıldırım ile arkadaşı Berkay Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cenazeleri, adli tıp morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #kaza #ölüm
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