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Gaziantep'te kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Gaziantep'te hafriyat yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü İmdat Altındişçi (47) ile yanındaki eşi Necla (47) ve çocukları Kerem Altındişçi (7), hayatını kaybetti

Gaziantep'te kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
19 Ekim 2022 Çarşamba 13:04

Kaza, sabah saatlerinde Yamaçoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İmdat Altındişçi yönetimindeki 27 AKD 183 plakalı otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Altındişçi ile yanındaki eşi Necla ve çocukları Kerem Altındişçi, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #kaza #ölüm
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