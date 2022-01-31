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Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:35

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, bütün yaralıların çıkartıldığını ve henüz bir ölümün olmadığını söyledi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında Mehmet Orakçı idaresindeki 02 AU 012 plakalı yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada, otobüs şarampole devrildi.
Tırın dorsesi orta refüje devrilirken, tır sürücüsünün çekiciyle olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüste şoför dahil 28 kişinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"28 vatandaşımızın tamamı çıkarıldı, hastanelere sevk edildi. Şu an itibariyle ölüm yok. Belediye başkanımız, kaymakamımız, bütün görevli arkadaşlarımız burada, canla başla kurtarma çalışmalarında gayret gösteriyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, firma sahiplerine ve yetkililere de geçmiş olsun diyoruz. Savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla kazanın oluş şekli takip ediliyor. Şu an bir tırla otobüsün karıştığı ama ayrıntısını bilmiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #kaza #otobüs kazası #yolcu otobüsü kaza
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