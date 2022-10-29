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Gaziantep Üniversitesi 17 kişi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 17 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Gaziantep Üniversitesi 17 kişi alacak
29 Ekim 2022 Cumartesi 11:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ileGiriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

İlan için başvurular 11 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.

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