Gaziantep Üniversitesi 384 kişi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 384 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Gaziantep Üniversitesi 384 kişi alacak
17 Mart 2023 Cuma 11:23

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

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