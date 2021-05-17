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Gaziantep Üniversitesi personel alacak

Gaziantep Üniversitesi'nin 102 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Gaziantep Üniversitesi personel alacak
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:53

Gaziantep Üniversitesi hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.


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