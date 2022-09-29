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Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacağını açıkladı

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
29 Eylül 2022 Perşembe 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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