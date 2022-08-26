GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
0
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
0
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
0
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
0

Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!

Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
26 Ağustos 2022 Cuma 12:01

Gaziosmanpaşa'da Korkut Gezici isimli erkek önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla vurarak öldürdü. Gezici kızı Muazzez Gezici'yi de yaraladıktan sonra yeğeninin yaşadığı eve gitti. Gezici burada da yeğeni Sinan Özfidan'ı vurarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziosmanpaşa #cinayet #eşini öldürdü #yeğenini öldürdü
Önceki Haber
Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı
Sonraki Haber
Bucaspor sezonu açıyor
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
0
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
0
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
0
56 akademik personel alınacak
56 akademik personel alınacak
0
Selçuk Üniversitesi personel alacak
Selçuk Üniversitesi personel alacak
0
Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!
Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.