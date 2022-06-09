Gebze Teknik Üniversitesi 14 kişi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gebze Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.



İlan için 8 Haziran 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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