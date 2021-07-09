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Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09 Temmuz 2021 Cuma 13:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gebze Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için üniversitenin web sayfasında yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

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